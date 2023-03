WM-Teilnehmer Philipp Raimund und der Willinger Stephan Leyhe haben ihren Platz im deutschen Weltcup-Team der Skispringer vorerst verloren.

Das Duo gehört nicht zum Aufgebot für die Wettkämpfe am Wochenende im finnischen Lahti. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte stattdessen Martin Hamann (Aue) und Felix Hoffmann (Heidersbach), die zuletzt im zweitklassigen Continental Cup überzeugten. Angeführt wird das DSV-Team am vorletzten Wochenende der Saison von Karl Geiger, der 2020 als bislang letzter Deutscher einen Weltcupsieg in Lahti feierte. Zudem sind Markus Eisenbichler, Justin Lisso, Constantin Schmid und Andreas Wellinger mit dabei.