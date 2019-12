Für Stephan Leyhe aus Willingen (Upland) läuft es auf der Schanze derzeit nicht rund.

Der Hesse verpasste am Sonntag im finnischen Kuusamo wie schon in der Vorwoche den zweiten Durchgang und blieb ohne Weltcup-Punkte. "Es funktioniert einfach gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle und wie es in der Vorbereitung lief", sagte der Willinger: "Es ist schwer zu erklären, man muss einfach weitermachen."