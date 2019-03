Special Olympics: Deutsches Team startet in Frankfurt

Insgesamt 7.000 Athletinnen und Athleten Special Olympics: Deutsches Team startet in Frankfurt

Mit den besten Wünschen des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann ist eine 229-köpfige deutsche Delegation zu den Special Olympics in Abu Dhabi (14. bis 21. März) aufgebrochen.

"Wir wünschen den Athletinnen und Athleten eine erlebnisreiche und lebensfrohe Zeit und viel Erfolg bei den Weltspielen", sagte Hörmann bei der Verabschiedung in Frankfurt. "Wir werden hier alle die Daumen drücken."

Insgesamt nehmen an den Weltspielen für Menschen mit geistiger Behinderung nach Angaben des deutschen Verbandes SOD etwa 7.000 Athletinnen und Athleten teil. 2.500 Trainer betreuen die Aktiven, rund 20.000 freiwillige Helfer unterstützen die Großveranstaltung. Das deutsche Team geht in 18 Sportarten an den Start.

Deutschland 2023 Ausrichter

Hörmann sagte, er sei sicher, dass "das SOD-Team in Abu Dhabi Sportdeutschland hervorragend vertreten wird. Die Wettbewerbe sind darüber hinaus eine gute Gelegenheit, Sportlerinnen und Sportler weltweit bereits jetzt zu den Weltspielen 2023 nach Berlin einzuladen." Für die Ausrichtung des Großevents in vier Jahren hatte Deutschland im November 2018 den Zuschlag erhalten.