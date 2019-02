Design oder nicht sein: Die Fans der Löwen Frankfurt können das Playoff-Trikot gestalten. 16 Vorschlägen stehen in der Endauswahl – und die haben es in sich.

Üblicherweise sind es ja die Fußballklubs, die mit übermäßig gewagten Trikotdesign und Sonderjerseys von sich reden machen. In Spanien spielte einst der Drittligist CD Guijueloin Trikots mit Schinken-Optik, nachdem ein Fleischfabrikant neuer Sponsor geworden war. Hierzulande "glänzt" der 1. FC Köln regelmäßig mit Karnevals-Sonderdesings während der fünften Jahreszeit. Die Kollegen der Zeit beschrieben einen jener kölschen Design-Fehltritte einmal mit: "Passt gut zu Erbrochenem."

Karnevals-, Oktoberfest- oder gar Schinkentrikots wird man bei den Löwen Frankfurt auch demnächst eher nicht sehen, aber ein wenig Lokalkolorit könnte sich bald durchaus auf den Trikots der Löwen niederschlagen. Genauer gesagt auf den Playoff-Jerseys. Im November riefen die Verantwortlichen die Anhänger online dazu auf, eigene Vorschläge für ebenjene Playoff-Trikots einzusenden. 80 Fans kamen dem Aufruf nach, eine Jury aus Promis und Fans wählte 16 Designs für die finale Auswahl aus.

Kleider machen Leute - auch auf dem Eis Bild © Löwen Frankfurt

Und diese Vorschläge haben es in sich. Von Camouflage-Optik über eine brennende Frankfurter Skyline bis hin zu von Löwenklauen zerfetztem Stoff – bei Facebook und Instagram können die Fans derzeit per Abstimmung den Gewinner küren. Ganz hoch im Kurs steht dabei ein graues Jersey in original Frankfurter Bembel-Optik, das online bereits die Runde macht. Ebenfalls aus der Kategorie "Warum denn nicht?": Ein Trikot ins Anzugs-Optik, Krawatte inklusive. Schließlich kann man sich für die Playoffs durchaus auch mal schick machen.

Bis heute um 18 Uhr suchen die Löwen aus den 16 Finalisten die letzten vier Vorschläge, über die dann bis zum 4. Februar endgültig entschieden wird. Im März stehen dann die Playoffs an, in denen die Löwen auch auf den EC Bad Nauheim treffen könnten. Der EC glänzte vor einigen Jahren übrigens mit einem Trikot im Rübenbauer-Design: Latzhosenoptik, Holzfällerhemd-Muster und aufgedruckte Rübe am Hosenbund. Vielleicht sollte man in Bad Nauheim drüber nachdenken, die Rübentrikots wieder aus dem Schrank zu holen, um den Löwen aus Frankfurt zumindest optisch auf Augenhöhe zu begegnen.