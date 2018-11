Philipp Lahm in Frankfurt als "Legende des Sports" ausgezeichnet

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm ist beim Sportpresseball in Frankfurt geehrt worden. Zwei weitere Sport-Persönlichkeiten erhielten den Preis mit einigen Jahren Verspätung.

Lahm darf sich nun "Legende des Sports" nennen. Der 34-Jährige, der mit der Nationalmannschaft 2014 in Brasilien den WM-Titel holte, bekam den sogenannten Pegasos-Preis, ein geflügeltes Pferd aus Porzellan, beim 37. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt überreicht.

Die gleiche Trophäe erhielten mit einigen Jahren Verspätung der ehemalige Handball-Bundestrainer Heiner Brand und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt. Brand, der als Spieler und Trainer mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden war, wurde 2007 als erster Persönlichkeit diese Ehre zuteil. Witt, die 1984 und 1988 olympisches Gold gewonnen hatte, wurde 2011 als "Legende des Sports" ausgezeichnet.

Ebenfalls geehrt wurde hr-Reporter Daniel Weiss für seinen mitreißenden Kommentar der Gold-Kür von Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Olympischen Spielen. Dafür erhielt er den Pegasos-Preis in der Kategorie "Sportmedien".

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Olympia-Kür kommentiert von Daniel Weiss [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Das Sportpresseball, der in diesem Jahr unter dem Motto "Tanz auf dem Olymp" stattfand, ist seit 1981 einer der Höhepunkte der Saison und mit rund 2000 Gästen aus Sport, Politik und Showgeschäft der größte Ball Deutschlands.