Endlich wieder ein Finale erreichen – nur noch ein Sieg trennt Tennisprofi Andrea Petkovic von diesem Wunsch. Die Darmstädterin erreichte am Freitagabend das Halbfinale des WTA-Turniers in Linz.

Andrea Petkovic präsentiert sich beim WTA-Turnier im österreichischen Linz weiter in starker Form und steht nun bereits im Halbfinale. Die 31-Jährige aus Darmstadt gewann am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 6:1, 6:3 und trifft am Samstag (15.15 Uhr) auf Jekaterina Alexandrowa (Russland).

Erstes Finale nach mehr als drei Jahren winkt

Petkovic hatte sich beim Hartplatzevent zuvor in zwei deutschen Duellen gegen die topgesetzte Julia Görges und Tatjana Maria durchgesetzt. Gegen Mladenovic wehrte sie im ersten Spiel mit Mühe ein Break ab, gewann den Satz danach aber im Schnelldurchgang. Auch im zweiten Satz war vor allem der Auftakt umkämpft, nach 1:12 Stunden verwandelte Petkovic ihren zweiten Matchball.

"Ich habe heute gut gespielt", sagte sie nach ihrem Erfolg. "Ich bin dankbar für jeden Moment, in dem ich gut spiele." Nun spielt sie wie schon im September in Guangzhou um ihren ersten Finaleinzug seit gut dreieinhalb Jahren. In China war sie in der Vorschlussrunde an Lokalmatadorin Wang Qiang gescheitert.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 12.10.2018, 20:50 Uhr