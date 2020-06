Der Ironman Frankfurt fällt im Sommer aus, aber trotzdem gibt es am 28. Juni ganz viel Sport zu sehen. Denn der hr feiert Hessens großen Sporttag - von Triathlon über Tennis bis Beachvolleyball .

Der 28. Juni hätte der längste Tag des Jahres in Frankfurt werden sollen – doch der Ironman musste wie so viele andere Sportveranstaltungen in der Coronakrise verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch aus, doch das bedeutet nicht, dass es am letzten Juni-Sonntag in Hessen nicht sportlich zur Sache geht.

Denn unter der Federführung des hr finden an diesem Tag jede Menge Show-Wettkämpfe statt. “Der Spitzen- und Breitensport waren durch Corona bedingt in einer langen, unfreiwilligen Zwangspause”, sagt Sportchef Marcus Augustin über das Event. “Dank der Zusage vieler nationaler und hessischer Topstars sowie der Mitwirkung von Vereinen und Veranstaltern konnten wir diese unterhaltsame Sportkonferenz-Konzept für den ursprünglichen Tag des Ironman Frankfurt planen.”

Stelldichein der Sportstars

Rahmen der Veranstaltung ist ein Triathlon-Staffel-Rennen über die Halbdistanz. Dabei sind prominente Namen, etwa in der Experten-Staffel, wo Schwimm-Star Sarah Köhler, Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb und Hinderniss-Europameisterin Gesa Krause antreten. Sie bekommen es mit den Triathlon-Stars Andreas Raelert, Patrick Lange und Anne Haug sowie einer Legenden-Staffel (Jan Sibbersen, Max Levy, Nicole Leder) zu tun.

Doch neben dem Triathlon rücken noch viele andere Sportarten ins Blickfeld. So konnten wir Tischtennis-Superstar Timo Boll, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und weitere Stars für Show-Wettkämpfe gewinnen. Der hr überträgt den großen Sporttag am Sonntag, 28.Juni, von 11 bis 16.15 Uhr live im Fernsehen und auf hessenschau.de.