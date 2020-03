Huskies bieten Verlosung an

Die Kassel Huskies haben sich angesichts des frühzeitigen Saisonendes in der zweiten Eishockey-Liga eine Besonderheit für ihre Fans ausgedacht.

Wer zugunsten des Vereins auf die Rückgabe bereits gekaufter Tickets für die PlayOffs verzichte, könne Vereinsangaben zufolge an einer Verlosung teilnehmen und Trikots, Eintrittskarten, Fanartikel und Co. gewinnen.

"Wir haben überlegt, wie wir unseren treuen Fans gerecht werden in dieser für alle Seiten unbefriedigenden Situation. Wir hoffen, damit einen richtigen Schritt gemacht zu haben und sagen an dieser Stelle 'Danke' für die große Solidarität der ganzen Eishockeyfamilie“, so Huskies-Pressesprecher Thomas Lange.