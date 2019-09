200-Meter-Läufer Steven Müller von LG Friedberg-Fauerbach ist für die Leichtathletik-WM in Doha nachnominiert worden.

Der in Kassel geborene Müller hatte bei den deutschen Meisterschaften im August in Berlin den Titel gewonnen, aber die WM-Norm von 20,40 Sekunden mit 20,42 Sekunden knapp verfehlt. Die WM beginnt am kommenden Freitag.