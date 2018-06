Für die deutschen Radsport-Stars lief es 2018 bislang noch nicht rund. Mit der Straßen-DM am Wochenende im südhessischen Einhausen beginnt für das Quartett kurz vor der Tour de France die entscheidende Saisonphase.

Marcel Kittel und Andre Greipel sprinteten hinterher, Tony Martin war meist ein Schatten großer Tage, und John Degenkolb kämpfte mehr um seine Fitness als um Siege: Die deutschen Radstars haben ein Halbjahr zum Vergessen hinter sich.

Die Chance, die Saison noch zu retten, bieten die kommenden vier Wochen - vor allem die am 7. Juli beginnende Tour de France, aber auch schon die Straßen-DM im südhessischen Einhausen (Bergstraße) am kommenden Wochenende.

Wie schlagen sich die Sprinter?

"Natürlich habe ich mir diese Saison anders vorgestellt", sagte Kittel, der im Vorjahr eine Traumtour fuhr, ehe er nach fünf Etappensiegen wegen eines Sturzes ausschied: "Erfolge in der ersten Jahreshälfte sind schön, aber letztlich bedeuten sie nichts. Wenn du in der Tour gewinnst, das zählt."

Das DM-Straßenrennen über 228 km am Sonntag (11 Uhr) ist nur ein letzter Härtetest vor dem Tour-Auftakt. Der Rundkurs an der Bergstraße ist nicht einfach, mit einer Tour-Bergankünften wie in Alpe d’Huez aber natürlich nicht vergleichbar. Klassikerfahrer und Sprinter können sich Hoffnungen auf den Sieg machen und davon treten neben Kittel natürlich noch einige andere an.

Degenkolb kämpft um Tour-Start

Für Lokalmatador Degenkolb etwa ist der DM-Kurs eigentlich ein gutes Terrain, ein Fragezeichen steht allerdings hinter der Form des den Oberurseler, der seit seinem schweren Trainingsunfall Anfang 2016 seinen besten Zeiten hinterherfährt. Ob es überhaupt für einen Platz im Tour-Aufgebot von Trek-Segafredo reichen würde, war zuletzt sogar fraglich.

"Ich habe das Gefühl, dass es besser und besser wird", sagte Degenkolb, der dies zuletzt mit einem sechsten Etappenplatz bei der Tour de Suisse unterstrich: "Der Plan bleibt, bei der Tour dabei zu sein." Zehn Etappensiege hat der 29-Jährige bis 2015 bei der Vuelta gefeiert, einen beim Giro - einem Tour-Tagessieg jagte Degenkolb ebenso vergeblich hinterher wie einem DM-Erfolg.

Greipel auf aufsteigendem Ast

Sprint-Routinier Greipel ist da mit elf Tageserfolgen bei der Frankreich-Rundfahrt und drei DM-Titeln deutlich weiter, seine 14. Profisaison lief aber ebenfalls unbefriedigend: Das Frühjahr war mit einem Schlüsselbeinbruch bei Mailand-Sanremo ein Reinfall, nach seinem Comeback Ende Mai gelangen dem 35-Jährigen immerhin vier Siege.

"Ich bin jemand, der über die Rennen seine Form findet, die sind natürlich in diesem Jahr etwas weniger gewesen. Ich bin aber auf jeden Fall im Zeitplan Richtung Juli", sagte Greipel, der 2017 bei der großen Kittel-Show ohne Tour-Etappensieg blieb. Nun fährt der Veteran auch um seine Zukunft: Sein Vertrag bei Lotto-Soudal läuft mit Saisonende aus, für einen im nächsten Jahr fast 37 Jahre alten Sprinter ist der Markt überschaubar.

Martin wieder in Favoritenrolle

Das DM-Zeitfahren, das am Freitag (16.30 Uhr) ausgetragen wird, war in den vergangenen Jahren eine klare Sache: Seit 2010 hieß der Sieger nur einmal nicht Tony Martin (2011 gewann Bert Grabsch). Nach einem enttäuschenden Vorjahr und einer mauen Klassikersaison meldete sich der viermalige Zeitfahr-Weltmeister aus Eschborn mit einem zweiten Platz im Kampf gegen die Uhr beim Giro - vor Weltmeister Tom Dumoulin - zurück. "Ich bin wieder bei den absolut besten Fahrern der Welt", sagte Martin: "Das gibt mir viel Selbstvertrauen."

