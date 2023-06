Am Mittwoch gehört die Frankfurt Innenstadt wieder den Läuferinnen und Läufern der JP-Morgan-Challenge. Wo Sie ihr Auto in den kommenden beiden Tagen besser nicht parken und wie lange ihr Stamm-Linienbus den Betrieb einstellt, erfahren Sie hier.

Was ist die JP-Morgan-Challenge?

Der – nach eigenen Angaben – weltweit größte Firmenlauf. Über ihren Arbeitgeber melden sich diverse Gruppen für einen 5,6 Kilometer langen Lauf an, nennen das Ganze Challenge und flitzen durch die Innenstädter dieser Welt. Nebst Spaß für die Hobby-Sportlerinnen und -Sportler bringt das auch ein ordentliches Sümmchen Startgeld zusammen. Der Veranstalter spendet den Erlös an gemeinnützige Organisationen.

Wie viele Menschen machen mit?

Eine exakte Teilnehmerzahl ist nicht bekannt. Die Polizei erwartet allerdings "Zehntausende". Im vergangenen Jahr waren rund 24.000 Menschen auf der Strecke.

Und wann laufen die wo genau hin?

Der Startschuss fällt um 19 Uhr. Dann setzen sich die Massen an zwei Startpunkten in Bewegung: in der Hochstraße am Opernplatz und in der Börsenstraße (Goetheplatz). Von dort geht es über die Eschersheimer Landstraße am Holzhausenpark vorbei zum Uni-Campus Westend. Dort wird kehrtgemacht. Über den Rothschildpark und die Alte Oper geht es über die Mainzer Landstraße zur Friedrich-Ebert-Anlage. Am Messeturm wird noch einmal abgebogen in die Senckenberganlage, wo dann auch der Zieleinlauf ist. Das Bier danach gibt es einige Meter weiter in der Zeppelinallee. Gegen 23.30 Uhr soll alles vorbei sein. Die detaillierte Strecke finden Sie hier .

Die Laufstrecke der JP-Morgan-Challenge Bild © hessenschau.de, OpenStreetMaps-Mitwirkende

Gibt es eine Siegerehrung?

Ja. Die ersten Läufer werden bereits gegen 19.16 Uhr im Ziel erwartet. Eine knappe halbe Stunde später (19.45 Uhr) wird ihnen an der Ziellinie dann auch eine Medaille umgehängt.

Was heißt das für den Verkehr in der Innenstadt?

Der ist natürlich beeinträchtigt. Ab circa 15 Uhr wird es zu "umfassenden Straßensperrungen" rund um die Strecke kommen, teilte die Polizei mit, und rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch einige Parkhäuser (Börse, Junghofstraße und Goetheplatz) sind von diesen Sperrungen betroffen, die erst nach und nach wieder aufgehoben werden. Die Beamten informieren am Renntag via Soziale Medien über den aktuellen Stand.

Aber die Bahnen fahren normal?

Ja. U- und S-Bahnverkehr bleibt vom Lauf unbeeinträchtigt. Bei einigen U-Bahn-Linien hebt der RMV sogar die Taktung an, um Fans und Sportler zügig ans Ziel beziehungsweise wieder vom Ziel weg zu bringen.

Zu Änderungen kommt es allerdings im Busverkehr. Die Linien 32, 36, 50, 64 und 75 fahren nicht wie gewohnt. Detaillierte Infos hat der RMV hier zusammengetragen .

Und das Wetter?

Wird traumhaft schön. Die hr-Wetterexperten rechnen mit leichter Bewölkung, es soll aber trocken bleiben. Auch am Abend dürfte es noch Temperaturen Mitte zwanzig Grad haben. Die Empfehlung also: ausreichend trinken.