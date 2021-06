WM in El Salvador Surft Leon Glatzer als Weltmeister zu Olympia?

Die Weltelite des Surfsports trifft sich in El Salvador, in Mittelamerika. Es geht um die Weltmeisterschaft sowie um die begehrten Tickets für Olympia. Dort dabei zu sein, wäre für Leon Glatzer ein Traum, der in Kassel begann.