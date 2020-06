Zweitligist Löwen Frankfurt hat den Vertrag mit Mike Fischer um eine weitere Saison verlängert.

Der 20-Jährige geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Hessen. "Ich fühle mich einfach richtig wohl in Frankfurt. Ich liebe die Stadt, die Löwen-Fans und die Atmosphäre in der Eissporthalle", begründete Fischer seine Verlängerung.