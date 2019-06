Die Damen-Mannschaft des TC Bad Vilbel fegt als Aufsteiger durch die Bundesliga - und kann am Wochenende Meister werden. Das Hickhack zu Saisonbeginn um Andrea Petkovic ist vergessen, die Hessen träumen von der perfekten Saison.

Fans des 1. FC Kaiserslautern kennen das Gefühl. Erst der Aufstieg, dann direkt die Meisterschaft. So geschehen in der Pfalz in den Jahren 1997 und 1998. Die Damen-Mannschaft des TC Bad Vilbel kann dieses Kunststück an diesem Wochenende ebenfalls vollbringen - Meister als Aufsteiger! Nur noch zwei Hürden müssen dafür überwunden werden.

Bislang fegten die Hessinnen durch die Liga, gewannen alle vier Ligaspiele. Die perfekte Saison ist zum Greifen nahe. Am Freitag (ab 13 Uhr) geht es zuerst vor heimischer Kulisse gegen den TK Blau Weiß Aachen, am Sonntag (ab 11 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Marcello Craca zum abstiegsbedrohten TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. Zwei machbare Aufgaben. Die Meisterschaft könnte sogar schon am Freitag fix sein - wenn die Konkurrenz mitspielt. Dennoch will Craca kein Risiko eingehen und betont: "Wir versuchen, die bestmögliche Mannschaft aufzubieten."

Kaderplanung entscheidet sich kurzfristig

Sollte das der Fall sein, versammelt sich am Freitag in Bad Vilbel einiges an Prominenz. Anastasia Sevastova, aktuell Weltranglisten-12., ist bei den Hessinnen gemeldet und könnte genau wie Kerstin Flipkens, aktuell Weltranglisten-64., am Freitag für den TC Bad Vilbel auflaufen. "Das entscheidet sich in der Bundesliga meist kurzfristig", erklärt Craca jedoch: "Wir müssen noch die Turnierergebnisse abwarten."

Aktuell laufen in Paris die French Open, dazu starten in der nächsten Woche die Turniere auf Rasen. Craca hofft dennoch auf seine Topspielerinnen - um dann den ganz großen Coup zu schaffen. Für den Fall der Fälle ist aber nichts vorbereitet. "Man darf nicht so viel planen. Mit einer Feier halten wir uns noch zurück", sagt Craca: "Wenn es aber passieren sollte, ergibt sich der Rest."

Petkovic? "Es sollte nicht sein"

Es wäre ein positiv turbulentes Ende einer Saison, die negativ turbulent begann. Die Macher in Bad Vilbel wollten ursprünglich die Darmstädterin Andrea Petkovic für ihr Team gewinnen. Es gab zwar gute Gespräche, am Ende entschied sich "Petko" aber gegen Bad Vilbel - und für Dresden.

Groll hegt aber niemand mehr. "Natürlich war Andrea für uns ein Thema. Sie kommt schließlich aus dieser Region. Es sollte aber nicht sein. Dann ist das für uns auch okay so", erklärt Craca nun. Erfolgreich war die Saison auch ohne Petkovic. Und die Krönung soll nun an diesem Wochenende erfolgen.