Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Eastbourne in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die Darmstädterin verlor am Dienstag gegen Caroline Wozniacki mit 4:6 und 4:6. Das Turnier in Eastbourne ist die letzte Generalprobe vor dem Rasen-Highlight in Wimbledon, das in der nächsten Woche beginnt.