Turnier in Paris

Andrea Petkovic ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Darmstädterin verlor am Mittwoch in Paris gegen Viktoria Asarenka aus Belarus.

Andrea Petkovic hat ihren ersten Drittrundeneinzug bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2019 verpasst. Die deutsche Nummer zwei aus Darmstadt verlor bei den French Open am Mittwoch mit 1:6, 6:7 (3:7) gegen die einstige Weltranglistenerste Viktoria Asarenka aus Belarus.

Gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin stand Petkovic im ersten Durchgang noch auf verlorenem Posten. Die 34-Jährige geriet bei eigenem Service auf dem gut gefüllten Außenplatz 14 immer wieder unter Druck, auch die Anfeuerungsrufe der deutschen Fans brachten zunächst keine Besserung.

Petkovic im zweiten Satz stark verbessert

Im zweiten Satz aber gelangen der einstigen French-Open-Halbfinalistin zwei Breaks - und sie bot Asarenka nun die Stirn. Doch ihre Gegnerin kam immer wieder zurück und hatte das bessere Ende für sich.

Sie fühle sich sehr gut, hatte die 34-jährige Petkovic noch nach dem erfolgreichen und selbstbewussten Auftakt bei ihrem Lieblings-Major gegen die Französin Oceane Dodin gesagt: "Hoffentlich bleibt es so." Doch gegen Asarenka reichte es nicht.

"Hatte kleine Spionin" Fokussierte Petkovic bei French Open in Runde zwei Andrea Petkovic hat bei den French Open als erste deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht. Der Tennis-Star aus Darmstadt gewann am Montag in Paris gegen die Französin Océane Dodin deutlich. Zum Artikel