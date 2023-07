Der FTC Palmengarten hat in der Tennis-Bundesliga am vierten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen müssen.

Nach drei Remis in Serie verloren die Frankfurter am Sonntag beim TC Großhesselohe klar mit 0:6. In den Einzeln konnten die Hessen keinen einzigen Satz für sich entscheiden, lediglich das Doppel Filip Cristian Jianu und Srirambalaji Narayanaswamy konnte einen Satz gewinnen.