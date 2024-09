Tennis Frankfurter Pütz im Doppel-Halbfinale der US Open

Frankfurter Pütz im Doppel-Halbfinale der US Open

Der Frankfurter Tennisspieler Tim Pütz ist mit seinem Doppel-Partner Kevin Krawietz ins Halbfinale der US Open eingezogen. Nach Anlaufschwierigkeiten drehen die Deutschen mächtig auf.

Veröffentlicht am 03.09.24 um 19:44 Uhr

Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz aus Coburg und Tim Pütz aus Frankfurt ist bei den US Open ins Halbfinale eingezogen und darf auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel hoffen. Das Duo gewann in New York gegen Máximo González und Andrés Molteni aus Argentinien mit 6:7 (11:13), 6:4, 6:1.

"Wir sind froh, dass wir durch sind. Der erste Satz war lang und intensiv. Danach haben wir sehr gut serviert", sagte Krawietz. Der 32-Jährige hatte bislang mit seinem früheren Doppel-Partner Andreas Mies zweimal die French Open gewonnen. Für Pütz, der 2023 bei den French Open gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato den Titel in der Mixed-Konkurrenz holte, ist es das dritte Halbfinale bei einem der Majors.