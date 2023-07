Beim Auswärtsspiel in Rosenheim fiel die Entscheidung erst im letzten Doppel.

In der Tennis-Tennisbundesliga hat der FTC Palmengarten in seinem zweiten Saisonspiel wieder unentschieden gespielt. Die Partie gegen das Team aus Rosenheim endetet am Freitagabend mit 3:3. Für die Frankfurter konnten im Einzel Tomás Barrios Vera und Nicholas David Ionel punkten. Im Doppel waren Pedro Cachin und Tomás Barrios Vera erfolgreich. Der entscheidente letzte Punkt ging jedoch an die Gastgeber. Damit stand nach rund fünf Stunden das Unentschieden fest.