Angelique Kerber steht nach einem Sieg gegen Anna Blinkowa im Viertelfinale der Bad Homburg Open. Dafür brauchte sie nicht einmal eine Stunde.

Angelique Kerber hat bei ihrem Heimspiel in Bad Homburg souverän das Viertelfinale erreicht. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die bei der Premiere des Rasenturniers im hessischen Kurort auch als Turnierbotschafterin fungiert, bezwang am Mittwoch die Russin Anna Blinkowa nach nur 57 Minuten mit 6:0, 6:2.

Nächste Gegnerin der 33 Jahre alten Kielerin ist Amanda Anisimova aus den USA, die im Achtelfinale die Darmstädterin Andrea Petkovic ausgeschaltet hatte. Für die Weltranglisten-28. Kerber ist es erst die zweite Viertelfinalteilnahme in diesem Jahr. Die Wimbledon-Siegerin von 2018, die seit ihrem Triumph im Tennis-Mekka auf einen Turniersieg wartet, knüpfte im ersten Duell mit der elf Jahre jüngeren Blinkowa (WTA-Nr. 90) an ihr starkes Auftaktspiel gegen deren Landsfrau Jekaterina Jaschina (6:1, 6:1) an.

Erster Satzgewinn nach 26 Minuten

Kerber spielte hochkonzentriert und machte den Gewinn des ersten Satzes gegen ihre vollkommen überforderte Gegnerin bereits nach 26 Minuten perfekt. Auch im zweiten Durchgang blieb Kerber konzentriert, die Grundschläge waren hart und präzise.

"Ich habe versucht, vom ersten Punkt an aggressiv zu spielen. Ich bin glücklich, wie ich heute gespielt habe", bilanzierte die 33-Jährige anschließend.

Auch Aarenka nach Kampf weiter

Nach einem Auf und Ab und vier abgewehrten Matchbällen steht auch Mitfavoritin Viktoria Asarenka im Viertelfinale. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Belarus rang die Französin Alizé Cornet am Mittwoch 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) nieder. Erst nach 3:02 Stunden hatte Asaranka, die sich während der Partie behandeln ließ, den Erfolg sicher. Die 31-Jährige ist bei der ersten Auflage des Rasenturniers an Position zwei gesetzt und spielt am Donnerstag gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo um das Erreichen des Halbfinals.

Weitere Informationen Ergebnisse im Achtelfinale Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) - Anna Blinkowa (Russland) 6:0, 6:2,

Wiktoria Asarenka (Belarus/Nr. 2) - Alize Cornet (Frankreich) 6:4, 3:6, 7:6 (9:7),

Nadia Podoroska (Argentinien/Nr. 5) - Patricia Maria Tig (Rumänien) 7:6 (7:4), 2:6, 6:4,

Sara Sorribes Tormo (Spanien/Nr. 7) - Misaki Doi (Japan) 6:4, 6:4 Ende der weiteren Informationen