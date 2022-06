Caroline Garcia in Bad Homburg

Caroline Garcia in Bad Homburg Bild © picture-alliance/dpa

Garcia holt Turniersieg in Bad Homburg

Die Französin Caroline Garcia hat das Tennisturnier von Bad Homburg gewonnen. Im Finale gegen Bianca Andreescu brauchte sie dafür aber drei hart umkämpfte Sätze.

Die Siegerin des Tennisturniers in Bad Homburg steht fest: Caroline Garcia aus Frankreich besiegte am Samstag im Finale ihre kanadische Gegnerin Andreescu in einem spannenden Match mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

2:46 Stunden hatte das Finale gedauert, bevor Garcia ihren ersten Matchball verwandeln konnte. Für die 28-Jährige ist es der achte Turniersieg auf der WTA-Tour.

Deutsche Top-Spielerinnen können nicht glänzen

Garcia hatte sich im Halbfinale gegen ihre Landsfrau Alizé Cornet durchgesetzt. Für Andreescu gab es dagegen kein Halbfinale - ihre Gegnerin Simona Halep konnte wegen einer Verletzung nicht antreten.

Für die deutschen Top-Spielerinnen lief das Heimturnier alles andere als optimal: Andrea Petkovic scheiterte bereits in der ersten Runde. Für Titelverteidigerin Angelique Kerber und Sabine Lisicki war jeweils im Viertelfinale Schluss.