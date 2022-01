Petkovic scheitert an Osako

Tennis Petkovic scheitert an Osako

Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Melbourne eine Überraschung gegen Naomi Osaka und den Einzug in das Halbfinale verpasst.

Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor am Freitag im Viertelfinale gegen die frühere Nummer eins der Tenniswelt mit 1:6, 5:7. Das mit 239 477 Dollar dotierte Turnier dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 17. Januar ebenfalls in Melbourne beginnen. Die Japanerin Osaka ist dort Titelverteidigerin.