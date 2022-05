Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz wird beim WTA-Turnier in Bad Homburg (18. bis 25. Juni) an den Start gehen.

Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. "Von anderen Spielerinnen habe ich gehört, dass das Turnier super schön ist. Ich liebe Rasenturniere", sagte die Weltranglisten-14. und sprach von einem "extremen Wimbledon-Flair". Bencic will sich in Bad Homburg auf das Grand-Slam-Turnier im All England Club (27. Juni bis 10. Juli) einstimmen. Neben der 25-Jährigen stehen unter anderem die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) und Andrea Petkovic (Darmstadt) als Teilnehmerinnen fest. Kerber hatte die Premiere des Turniers, bei dem sie selbst Botschafterin ist, im vergangenen Jahr gewonnen.