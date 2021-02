Andrea Petkovic ist bei den Australian Open als dritte deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde ausgeschieden.

Die 33 Jahre alte Darmstädterin musste sich in Melbourne am Montag der an Nummer 27 gesetzten Tunesierin Ons Jabeur mit 3:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben. Petkovic zeigte zwar eine gute Leistung, Jabeur nutzte nach 2:01 Stunden aber ihren fünften Matchball.

Vor Petkovic waren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison bereits Angelique Kerber und Laura Siegemund gescheitert. Kerber verlor gegen Bernarda Pera aus den USA deutlich mit 0:6, 4:6, Siegmund unterlag Topfavoritin Serena Williams mit 1:6, 1:6. Damit ist von den deutschen Damen nur noch Mona Bartel dabei.