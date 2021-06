Andrea Petkovic steht in der zweiten Runde von Wimbledon

Andrea Petkovic steht in der zweiten Runde von Wimbledon Bild © Imago Images

Petkovic folgt Kerber in zweite Wimbledon-Runde

Andrea Petkovic steht als zweite deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber in der zweiten Runde von Wimbledon.

Die Darmstädterin siegte am Dienstag nach einer langen Regenunterbrechung auf Außenplatz 16 gegen die Italienerin Jasmine Paolini 6:4, 6:3. Die 33-Jährige spielt nun gegen French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien.

Zuvor war schon Kerber, zuletzt in Bad Homburg siegreich, mit einem 6:4, 6:3 gegen die serbische Außenseiterin Nina Stojanovic weitergekommen. Die Neumünsteranerin Mona Barthel verabschiedete sich wie am Vortag die Schwäbin Laura Siegemund in der ersten Runde. Nur vier deutsche Damen standen im Hauptfeld des Grand-Slam-Klassikers.