Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Chicago in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die 34-jährige Darmstädterin verlor am Mittwoch gegen die an Position neun gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula 2:6, 5:7. Bei den US Open Anfang September war Petkovic ebenfalls in der zweiten Runde gescheitert.