Tennis Petkovic scheidet bei WTA-Turnier in Prag aus

Die Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Prag zum Auftakt ausgeschieden.

Die Darmstädterin unterlag am Dienstag in der ersten Runde der US-Amerikanerin Jessica Pegula 4:6, 7:6 (9:7), 3:6. Damit verpasste Petkovic beim Sandplatzturnier in der tschechischen Hauptstadt den Sprung ins Achtelfinale.