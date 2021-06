Andrea Petkovic ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Bad Homburg ausgeschieden. Laura Siegemund hingegen hat nach einem Sieg im deutschen Duell gegen Tamara Korpatsch das Viertelfinale bei der Wimbledon-Generalprobe erreicht.

Im langärmeligen T-Shirt verabschiedete sich Andrea Petkovic winkend vom Bad Homburger Centre Court. Die junge amerikanische Tennisspielerin Amanda Anisimova ging zum Siegerinterview, sie war im Achtelfinale des neuen Rasenturniers für die Hessin zu stark. Nach einem chancenlosen ersten Satz kämpfte sich Petkovic am Dienstagabend erst spät zurück, verlor aber mit 1:6, 5:7.

Nach nur 64 Minuten und vor der drohenden Dunkelheit aufgrund der vorherigen Regenpausen platzte mit ihrem Ausscheiden auch ein mögliches deutsches Viertelfinal-Duell mit ihrer Tennis-Freundin Angelique Kerber. Die deutsche Nummer eins kämpft am Mittwoch (nicht vor 16.30 Uhr) gegen die Russin Anna Blinkowa darum, wie Laura Siegemund in die Runde der besten Acht einzuziehen.

Aus und aufmunternder Applaus

Die Darmstädterin Petkovic geriet in ihrem Zweitrundenspiel gegen Anisimova schnell deutlich in Rückstand. Erst beim Stande von 0:5 verbuchte die Weltranglisten-130. ihren ersten Spielgewinn, als sie Serve-and-Volley wagte und nach dem Aufschlag gleich ans Netz stürmte. Die 19-jährige Anisimova, die 2019 im Halbfinale der French Open gestanden hatte, spielte zu schnell und platziert.

Im zweiten Satz lag Petkovic ebenfalls zurück, ehe sie aufholte und sogar in Führung ging. Bei 5:5 ärgerte sich die 33-Jährige jedoch über eine Schiedsrichter-Entscheidung und hatte Pech bei einem Netzroller ihrer Gegnerin. Wenig später war das Aus besiegelt und aufmunternder Applaus der Zuschauer, die trotz der langen Regenunterbrechungen ausgeharrt hatten, begleitete sie vom Platz.

"Ich habe wirklich solide gespielt"

Siegemund ließ sich zuvor von einer langen Wartezeit nicht stoppen. Nach einem deutlich späteren Beginn als gedacht als Folge der Regenpausen gewann die Schwäbin gegen Außenseiterin Tamara Korpatsch aus Hamburg klar 6:2, 6:2. "Ich habe wirklich solide gespielt. Ich konnte mich gut bewegen und habe mich körperlich deutlich besser gefühlt", sagte sie mit Blick auf ihre umkämpfte Erstrundenpartie.

In der Runde der besten Acht bekommt es die 33-Jährige nun mit der Tschechin Katerina Siniakova zu tun, die sich gegen die an drei gesetzte Jessica Pegula aus den USA 6:3, 5:7, 6:4 behauptete. Wie alle Teilnehmerinnen bereitet sich die Nummer acht der Setzliste bei dem erstmals ausgetragenen Rasenturnier auf Wimbledon vor, das am Montag beginnt. "Ich habe pausieren müssen. Deswegen is es für mich wichtig, ein paar Matches zu kriegen. Das ist für mich mehr wert als einen Tag früher in Wimbledon zu sein", sagte Siegemund.

