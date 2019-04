Petkovic scheitert an Kerber

Die Darmstädter Tennisspielerin Andrea Petkovic ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart ausgeschieden.

Sie verlor am Donnerstagabend im deutschen Duell mit Angelique Kerber nach 74 Minuten mit 2:6 und 4:6 glatt in zwei Sätzen. In der ersten Runde hatte Petkovic noch die Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 6:3 und 6:4 besiegt.