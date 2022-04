Petkovic unterliegt in Madrid

Andrea Petkovic hat in Madrid eine Niederlage hinnehmen müssen.

Andrea Petkovic hat in Madrid ihre Erstrundenpartie gegen die kanadische US-Open-Finalistin Leylah Fernandez in drei Sätzen verloren. Die 34 Jahre alte Darmstädterin zog am Freitag beim WTA-Sandplatzturnier mit 1:6, 6:1, 4:6 den Kürzeren gegen die Nummer 20 der Weltrangliste. Petkovic ist die Nummer 64 der Welt.