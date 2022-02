Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Die 34-Jährige aus Darmstadt unterlag im Achtelfinale am Donnerstag der früheren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland klar mit 1:6, 2:6. Für Petkovic war es im fünften Duell mit Ostapenko die dritte Niederlage. Somit geht die mit 703.580 Dollar dotierte Veranstaltung in Russland ohne deutsche Beteiligung zu Ende. Bereits in Runde eins war Qualifikantin Jule Niemeier (Dortmund) an der zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien gescheitert.