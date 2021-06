Kerber in Bad Homburg im Halbfinale – Siegemund raus

Tennis-Star Angelique Kerber hat bei den Bad Homburg Open das Halbfinale erreicht. Für Laura Siegemund hingegen ist das Turnier nach dem Viertelfinale beendet.

Kurz vor Beginn des Grand-Slam-Highlights in Wimbledon tankt Angelique Kerber immer mehr Selbstvertrauen. Die dreimalige Major-Siegerin zeigte bei der Generalprobe in Bad Homburg die nächste starke Leistung und zog am Freitag durch ein 2:6, 6:3, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in ihr erstes Halbfinale seit knapp zwei Jahren ein.

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte zeigt die Formkurve vor dem Wimbledon-Start am Montag steil nach oben. "Ich bin froh, dass ich das Match noch gedreht habe und heute Abend nochmal hier spielen darf", sagte Kerber.

Kerber muss am Freitag noch einmal ran

Da am Donnerstag wegen anhaltenden Regens in Bad Homburg nicht gespielt werden konnte, muss die 33-Jährige ihr Halbfinale gegen die topgesetzte zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien) noch am Freitagabend (nicht vor 18 Uhr) bestreiten.

"Ich freue mich auf das Match, ich nehme es als Vorbereitung auf Wimbledon", sagte Kerber, auch wenn sie betonte: "Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal zwei Matches an einem Tag gespielt habe." Kerbers bislang letzter Turniersieg war der Triumph auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon 2018, seit September 2019 in Osaka (Japan) hatte sie kein Halbfinale mehr erreicht.

Siegemund scheidet aus

Derweil hat Laura Siegemund ein weiteres Erfolgserlebnis in der Vorbereitung auf Wimbledon verpasst. Die 33-Jährige verlor vor dem Kerber-Match 5:7, 4:6 gegen die ungesetzte Tschechin Katerina Siniakova und schied damit im Viertelfinale aus. Siniakova tritt ebenfalls noch an diesem Freitag zum Halbfinale gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo an.

Die Metzingerin Siegemund war bei der Premiere in Bad Homburg an Position acht gesetzt und zweite deutsche Viertelfinalistin neben Kerber. Ab Montag geht es für die Weltranglisten-55. beim Grand-Slam- Klassiker Wimbledon weiter. Dort trifft Siegemund auf Jekaterina Alexandrowa aus Russland, die an Position 32 gesetzt ist.

