Pütz in Dubai im Finale

Tennis Pütz in Dubai im Finale

Tim Pütz steht beim ATP-Turnier in Dubai im Doppel-Finale.

Der Frankfurter bezwang gemeinsam mit seinem Partner Michael Venus (Neuseeland) am Freitag Austin Krajicek (USA) und Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) in drei Sätzen mit 5:7, 6:3 und 10:7 im Tie-Break. Im Finale bekommt es das Duo nun mit den an Nummer 1 gesetzten Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic zu tun.