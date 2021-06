Der City-Biathlon Wiesbaden findet in diesem Jahr am 15. August statt. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit.

Weil sich viele Top-Athleten in diesem Sommer auf die Olympischen Winterspiele in Peking vorbereiten, gestaltete sich die Terminfindung etwas schwieriger als sonst. Nun zeigen sich die Verantwortlichen aber optimistisch, einige der weltbesten Biathleten in Wiesbaden begrüßen zu können. Das Event geht 2021 in seine vierte Auflage. Wegen der Corona-Pandemie wird die Zahl der Zuschauer begrenzt sein. Die genaue Anzahl soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.