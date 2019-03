Tina Hermann aus Hirzenhain kann Weltmeisterin im Skeleton werden. Im Interview erzählt die 26-Jährige von den Gefahren im Eiskanal, vom Kampf um Sponsoren und warum sie eigentlich immer was zu meckern hat.

Tina Hermann ist tiefenentspannt. Pünktlich vor der Skeleton-Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler hat die Speed-Queen aus Hessen ihre Form wiedergefunden. Am vergangenen Wochenende feierte Hermann beim Weltcup-Rennen in Calgary ihren ersten Sieg nach langer Durststrecke. Kein schlechter Zeitpunkt.

hr-sport: Ihr erster Sieg nach zwei Jahren. Und dann ausgerechnet direkt vor der WM. Das nenn' ich mal Timing!

Tina Hermann: Stimmt. Aber es wurde auch mal wieder Zeit (lacht).

hr-sport: Sie waren oft nah dran, aber immer fehlte ein bisschen.

Hermann: Im Training lief es gut, aber im Wettkampf dann nicht mehr. Wir haben lange gegrübelt, woran das liegen könnte, sind aber nie zu einem wirklichen Ergebnis gekommen. Das war schlimm für mich, weil ich dann irgendwann angefangen habe, an mir selbst zu zweifeln. Deshalb musste nach meinem Sieg in Calgary im Ziel auch mal ein kleiner Schrei raus.

hr-sport: Verständlich. Vor allem wenn man weiß, dass Sie sehr kritisch mit sich selbst sind.

Hermann: Ich bin sehr ehrgeizig, absolut perfektionistisch. Im Skeleton geht es um Hundertstelsekunden, da muss alles passen, jedes Detail, jede Kleinigkeit. Ich bin da schon sehr streng mit mir.

hr-sport: Das muss ja der Traum eines jeden Trainers sein…

Hermann: Naja… (lacht) Manchmal ist es auch nicht ganz so einfach mit mir, wenn ich mal wieder alles genau wissen will und viel hinterfrage. Das kann für Trainer auch ganz schön anstrengend sein.

hr-sport: Die Saison wurde von der Russin Elena Nikitina und ihrer Teamkollegin Jacqueline Lölling dominiert. Beide schienen lange unschlagbar. Bröckelt das jetzt ausgerechnet vor der WM?

Hermann: Die beiden sind brutal stark – aber ich habe sie auch beide in dieser Saison schon geschlagen. Klar, dafür muss ich einen perfekten Tag erwischen, aber es zeigt mir, dass es möglich ist. Ich darf am Start nicht zu viel Zeit liegen lassen und muss dann vier konstante Läufe runterbringen. Dann geht’s um die Medaillen. Aber eines ist auch klar: Ein kleiner Ausrutscher – und alles ist vorbei.

hr-sport: Vor allem auf der Bahn in Whistler. Sie ist die schnellste der Welt, mit 140 km/h werden Sie dort runterbrettern. Mit was kann man das vergleichen?

Hermann: Puh. Da fällt mir eigentlich wenig ein. Vielleicht ist es ein bisschen wie schnelles Motorradfahren auf einer kurvigen Strecke. Wobei? Nee. Das ist eigentlich auch zu langsam. Du musst einfach mega konzentriert sein. Wenn du nur einen kleinen Punkt nicht triffst, kannst du kippen oder stürzen. Ich mag die hohen Geschwindigkeiten gern, weil sie mir total liegen. Aber der Respekt vor der Bahn muss immer da sein.

hr-sport: Das klingt alles nach dem perfekten Drehbuch für einen Blockbuster. Aber die öffentliche Resonanz ist ja nach Olympia im vergangenen Jahr jetzt wieder eher mau, oder?

Hermann: Ich finde das traurig. Im Fernsehen werden lieber Sportarten lang und breit übertragen, in denen deutsche Athleten vielleicht mal Zehnter werden. Von unseren Rennen aber wird kaum etwas gezeigt, obwohl die deutschen Erfolge da sind. Das ärgert mich, das ärgert uns alle – und wir können es auch nicht verstehen.

hr-sport: Woran liegt das?

Hermann: Ich weiß es nicht. Im Sommer habe ich zum Beispiel versucht, in meiner Heimat rund um Hirzenhain Sponsoren zu akquirieren. Ich habe viele Mails geschrieben – und nur Absagen bekommen. Die Unternehmen unterstützen eben lieber Mannschaftssportarten. Dabei ist das Geld ja nicht dafür da, um mir einen schönen Urlaub zu machen. Es geht um die Forschung, um Entwicklung von Material, um eine bessere Aerodynamik. Dann ist es natürlich enttäuschend, wenn man dafür keine Unterstützung bekommt.

hr-sport: Kommen wir zurück zum Sportlichen und zur WM: Wir haben mit einer sehr selbstkritischen Tina Hermann begonnen – lassen Sie uns auch so enden. Bei welchem Resultat würde Tina Hermann auf keinen Fall meckern?

Hermann: Wenn sie Weltmeisterin wird, würde sie nicht meckern. Da bin ich mir relativ sicher (lacht).

Weitere Informationen

Tina Hermann

Tina Hermann gehört zu den besten deutschen Skeletoni aller Zeiten. Vor drei Jahren gewann sie in Innsbruck-Igls die Weltmeisterschaft und gleichzeitig auch den Gesamtweltcup. Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr verpasste sie eine Medaille als Fünfte nur denkbar knapp, in dieser Saison beendete sie die Weltcup-Serie hinter der Russin Elena Nikitna auf Platz zwei. Hermann stammt aus Eschenburg-Hirzenhain im Lahn-Dill-Kreis, wohnt und trainiert aber seit einigen Jahren am Königssee.

Ende der weiteren Informationen