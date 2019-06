Der Odenwälder Tischtennis-Star Timo Boll steht im Finale der Europaspiele in Minsk und ist damit gleichzeitig auch für die olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Die Krönung soll am Mittwochabend folgen.

Tischtennis-Ass Timo Boll ist bei den Europaspielen in Minsk ins Finale eingezogen und hat damit wie die deutsche Topspielerin Han Ying vorzeitig das Olympia-Ticket gelöst. Der Rekordeuropameister aus dem Odenwald setzte sich im Halbfinale gegen den kroatischen Außenseiter Tomislav Pucar mit 4:1 durch. Im Endspiel (18 Uhr) trifft der topgesetzte 38-Jährige entweder auf den Dänen Jonathan Groth oder Kou Lei aus der Ukraine.

Team-Wettbewerb steht noch aus

Ying (Düsseldorf) hatte kurz zuvor in einem wahren Krimi die Nerven behalten. Die 36-Jährige gewann ihr Halbfinale mit 4:3 gegen Xiao Xin Yang (Monaco) - im Entscheidungssatz hatte sie zwischenzeitlich mit 2:5 zurückgelegen. "Ich war so sauer und habe gedacht, spiel einfach weiter. Du hast ja schon verloren", sagte Ying nach dem spannenden wie hochklassigen Duell.

Die Tischtennis-Wettbewerbe in Minsk sind Teil der Olympia-Qualifikation: Die ersten Drei im Einzelwettbewerb sichern sich das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Eine weitere Chance gibt es über die Qualifikation in den am Donnerstag beginnenden Team-Wettbewerben, in dem zwei von drei Spielern einer Mannschaft zugleich ihr Einzelticket lösen können.