Die deutsche Nationalmannschaft tritt in Bestbestzung bei den Europaspielen in Minsk (21. bis 30. Juni) an.

Wie der DTTB am Mittwoch mitteilte, sind neben dem Odenwälder Timo Boll auch Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska im Kader. Bei dem Teamwettbewerb geht es um die ersten Olympia-Tickets für Tokio 2020.