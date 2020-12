Fulda-Maberzell gewinnt in Grenzau

Erfolgreicher Abend für den TTC Fulda-Maberzell in der Tischtennis-Bundesliga: Die Osthessen siegten am Freitag mit 3:1 in Grenzau.

Zweimal Quadri Aruna sowie Ruwen Filus gewannen ihre Spiele und sorgten so für den vierten Sieg im achten Saisonspiel. Gegner Grenzau bleibt derweil sieglos.