Der TTC Fulda-Maberzell hat am Samstag den dritten Saisonsieg in der Bundesliga nur knapp verpasst.

Gegen den TSV Bad Königshofen lagen die Osthessen 2:1 in Führung und Ruwen Filus hatte in seinem zweiten Einzel. Weil er diese aber nicht nutzen konnte und weil auch das abschließende Doppel an die Gäste ging, musste sich der TTC mit 2:3 geschlagen geben. Fulda-Maberzell bleibt damit Tabellenvorletzter.