In der Tischtennis-Bundesliga hat der TTC Fulda-Maberzell mit 1:3 gegen den TTC Neu-Ulm verloren.

Trotz zwischenzeitlicher Führung hat der TTC Fulda-Maberzell am Montagabend sein Spiel gegen den TTC Neu-Ulm verloren. Im Duell gegen den Tabellenvierten musste sich die Nordhessen am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Mit dieser Niederlage rutscht Fulda-Maberzell in der Tabelle der Tischtennis-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz. Im nächsten Spiel (Sonntag, 14.12 um 13.00 Uhr) geht es zum Tabellenführer aus Düsseldorf.