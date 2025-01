Der TTC Fulda-Maberzell ist mit einer Niederlage in das neue Jahr gestartet.

Veröffentlicht am 06.01.25 um 19:49 Uhr

Die Osthessen unterlagen am Montag in Bad Königshofen mit 2:3. Die Einzelsiege von Dimitrij Ovtcharov und Ruwen Filus reichten dabei nicht aus, weil das entscheidende Doppel verloren ging. In der Bundesliga-Tabelle steht Fulda-Maberzell auf Platz zwei.