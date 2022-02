Am Sonntag mussten die Hessen in der Tischtennis-Bundesliga Heimniederlagen verkraften.

In der Bundesliga unterlag Bad Homburg am Sonntag mit 1:3 gegen Bad Königshofen. Auch der TTC Fulda-Ma- berzell kassierte eine Heimniederlage. Gegen den 1. FC Saarbrücken hieß es am Ende 2:3. Das Team bleibt auf Platz 5, Bad Homburg ist Letzter.