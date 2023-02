TSV Langstadt punktet in Weil

Tischtennis-Bundesliga TSV Langstadt punktet in Weil

Der TSV Langstadt hat nur einen Punkt in der Tischtennis-Bundesliga beim ESV Weil geholt.

Der TSV Langstadt kam bei Schlusslicht ESV Weil am Sonntag nicht über ein Remis hinaus. Am Ende lautete das Ergebnis 5:5. Die Hessinnen belegen mit 14 Punkten Rang acht in der Tischtennis-Bundesliga.