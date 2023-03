Josi Neumann bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg

Josi Neumann bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg Bild © Imago Images

Das 13 Jahre alte Tischtennis-Ausnahmetalent Josi Neumann wird bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg mindestens Silber gewinnen.

Gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Koharu Itagaki war die junge Karbenerin am Samstag zunächst ins Halbfinale eingezogen. Am Sonntagmorgen besiegten die beiden 13-Jährigen das Duo Yuan Wan und Chantal Mantz mit 3:2. Das Finale gegen Sophia Klee und Sabine Winter wird am Nachmittag ausgetragen.

Einzel-Aus im Achtelfinale

Gegen Wan war Neumann am Samstag im Achtelfinal-Einzel mit 0:4 ausgeschieden. Im Mixed-Doppel war für die Hessin im Viertelfinale Schluss. Mit ihrem Partner Jens Schabacker unterlag sie Julia Kaim und Vladimir Anca 1:3.