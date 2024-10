Dimitrij Ovtcharov vom TTC Fulda-Maberzell hat im Halbfinale der Tischtennis-EM eine Niederlage einstecken müssen.

In Linz unterlag er dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda überraschend in 2:4-Sätzen. Tags zuvor hatte Duda bereits den Turnierfavoriten Felix Lebrun aus Frankreich ausgeschaltet. Das Finale steigt am Sonntagabend um 18 Uhr. Ovtcharov lobte: "Bene hat vom ersten Ball an phänomenal gespielt. Ich kam immer besser ins Spiel, aber er war am Ende der verdiente Sieger."