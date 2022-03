Einzel-Europameisterin Petrissa Solja ist in der ersten Hauptrunde des Tischtennis-Grand-Smash-Turniers in Singapur ausgeschieden.

Die 28-Jährige vom TSV Langstadt verlor am Freitag in 0:3 Sätzen gegen Suthasini Sawettabut aus Thailand. In Singapur findet das erste Grand-Smash-Turnier der Tischtennis-Geschichte statt. Das neue und mit zwei Millionen Dollar pro Turnier dotierte Format folgt dem Vorbild der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis. Bei den Männern treten Rekord-Europameister Timo Boll (gegen den Brasilianer Gustavo Tsuboi) und der Weltranglisten-16. Patrick Franziska (gegen den Österreicher Daniel Habesohn) erst am Samstag zu ihren Erstrunden-Spielen an.