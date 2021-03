Filus steht in Katar im Halbfinale

Beim zweiten Tischtennis-WTT-Turnier in Katar hat Nationalspieler Ruwen Filus das Halbfinale erreicht.

Der 32-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell schaffte am Donnerstag die nächste große Überraschung und besiegte nach dem Weltranglisten-Zwölften Jang Woojin (Südkorea) und dem Olympia-Dritten Jun Mizutani (Japan) auch den Turnierfavoriten Lin Yun-Ju aus Taiwan in 3:0 Sätzen. Sein Halbfinal-Gegner ist am Freitag der Slowene Darko Jorgic.