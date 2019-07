Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat seinen Siegeszug bei den Australian Open in Geelong fortgesetzt und nach einem Krimi das Halbfinale erreicht.

Der zweifache Europaspiele-Gewinner besiegte am Samstag in der Runde der letzten Acht den schwedischen Vizeweltmeister Mattias Falck nach einem Rückstand von 1:3 Sätzen und vier Matchbällen gegen sich beim Stand von 6:10 mit 4:3. Im Halbfinale trifft der 27-Jährige am Sonntag auf den Weltranglistenersten Xu Xin aus China.

Franziska hält deutsche Flagge hoch

Bereits durch seinen überraschenden Achtelfinal-Erfolg am Freitag gegen den chinesischen Weltranglistendritten Fan Zhendong hatte Franziska, Doppel-Partner von Rekordeuropameister Timo Boll, seinen größten Einzel-Erfolg gefeiert. Franziska ist der letzte verbliebene Deutsche im Feld, nachdem der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) am Freitag im Achtelfinale an Olympiasieger und Weltmeister Ma Long gescheitert war.