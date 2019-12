Überraschungssieg für den TTC Fulda-Maberzell.

Die Osthessen haben am Sonntag in der Bundesliga bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf gewonnen. Nach vier Einzeln fiel die Entscheidung erst im Doppel. Tomislva Pucar und Fan Bo Meng gewannen ein tolles Match gegen Ricardo Walther und Anton Källberg in fünf Sätzen und machten den 3:2-Sieg perfekt.