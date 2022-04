Für die Tischtennisspielerinnen des TSV Langstadt geht es um alles: Im Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft muss das Team am Sonntag (14 Uhr) gegen den TTC Berlin Eastside ran.

Im Finale gilt der TSV gegen den Abo-Meister aus der Hauptstadt als Außenseiter. Die Südhessinnen sind in der aktuellen Saison allerdings noch immer ohne Niederlage. Im Pokal hat Langstadt die Berlinerinnen zudem bereits besiegen können.

Am 30. April steigt das Rückspiel um die Bundesliga-Meisterschaft in Berlin, ein mögliches Entscheidungsspiel würde am 1. Mai stattfinden.